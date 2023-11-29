В Томске возбудили уголовное дело после смерти младенца от менингококковой инфекции

Следователи считают, что врачи не оказали должной помощи полугодовалой девочке.

По данным Telegram-канала “SHOT”, 28-летнюю мать и её маленькую дочку из Северска Томской области 13 сентября текущего года с опасной бактериальной инфекцией госпитализировали в детскую инфекционную больницу имени Сибирцева. После чего, вечером того же дня ребёнок умер.

Сейчас проводится проверка по статье “причинение смерти по неосторожности".

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Бердске врачи «скорой» рассказали, как пытались спасти умершего на улице ребёнка.