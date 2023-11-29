Война в Израиле: последние новости о ситуации на Ближнем Востоке к 29 ноября

Пятьдесят четвёртый день военного конфликта принёс продление гуманитарной паузы ещё на двое суток. Остальные новости о ситуации на Ближнем Востоке к данному часу читайте ниже.

По свежим данным на 29 ноября 2023 года, противоборствующие стороны на израильско-палестинской границе договорились о продлении режима тишины ещё на двое суток. В этот срок ХАМАС обещает вернуть домой ещё 20 еврейских заложников. Для сектора Газа дополнительная пауза означает сотни спасённых жизней мирного населения и доставка гуманитарной помощи в анклав.

Очевидно, что израильтянам сдерживание огня, как ножом по сердцу. Руководство Израиля уже намекает, что боевые действия в Газе возобновятся после временного перемирия, но, когда это случится, намеренно не уточняется. Кроме того, в течение первых двух дней гуманитарной паузы ЦАХАЛ продолжал боевые вылазки в сектор Газа.

Более того, недавнее ЧП с потерей связи служб экстренного реагирования в Израиле стало причиной обвинений в этом кибератаки движения ХАМАС. На поверку оказалось, что во время работ по ремонту инфраструктуры был поврежден магистральный кабель.

Большинство заложников, возвращённых в Израиль, чувствуют себя хорошо (они проходят обязательное медицинское обследование). Пострадали лишь старики и ослабленные люди, но все они живы и находятся под наблюдением израильских врачей.