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общество

Врач Орфанова рассказала о самых вредоносных для женского организма продуктах

Freepik, authors: Aleksandr Potashev

По словам специалиста, в этот перечень входят суши и лапша быстрого приготовления.

Акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Идилия Орфанова рассказала в беседе с «Газета.Ru», что к одному из самых вредных продуктов для женского организма относится маргарин.

Дело в том, что в нем, по словам специалиста, содержится излишне большое количество трансжиров, которые могут довести до набора веса и даже онкологии.

Кроме того, серьезную опасность для здоровья представляют суши и лапша быстрого приготовления. В этих продуктах содержится много соли и специй, что грозит развитием гастрита или язвы, подчеркнула врач.

Напомним, диетолог Ковальков рассказал о самом вредном для здоровья завтраке.

#здоровье #продукты #врач #вред
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Дарья Бочкун
журналист

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