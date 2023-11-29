Врач Орфанова рассказала о самых вредоносных для женского организма продуктах

По словам специалиста, в этот перечень входят суши и лапша быстрого приготовления.

Акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Идилия Орфанова рассказала в беседе с «Газета.Ru», что к одному из самых вредных продуктов для женского организма относится маргарин.

Дело в том, что в нем, по словам специалиста, содержится излишне большое количество трансжиров, которые могут довести до набора веса и даже онкологии.

Кроме того, серьезную опасность для здоровья представляют суши и лапша быстрого приготовления. В этих продуктах содержится много соли и специй, что грозит развитием гастрита или язвы, подчеркнула врач.

Напомним, диетолог Ковальков рассказал о самом вредном для здоровья завтраке.