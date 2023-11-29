Вратарь Худобин ХК «Сибирь» рассказал, что его дебют получился скомканным

Антон Худобин поделился впечатлениями о первом матче за сибирскую сборную.

В Новосибирске вратарь хоккейного клуба «Сибирь» Антон Худобин высказался о своём дебюте в Континентальной хоккейной лиге.

«Дебют получился немного скомканным для меня. В первом периоде сумбур был некоторый в голове. Всё чуть‑чуть по‑другому, другой стиль игры. Ничего страшного», — поделился Антон Худобин.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что вечером в Новосибирске состоялся матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной командой «Сибирь» и гостями из Череповца «Северсталь». Гости победили со счетом 2:1.