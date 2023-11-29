Жителям Новосибирска досрочно выплатят часть детских пособий

В декабре новосибирцам в декабре этого года выплатят заранее детские пособия.

Пресс-служба СФР сообщила о том, что жителям Новосибирска пять детских выплат придут досрочно в декабре 2023. Пособия на детей, по графику приходившие на карту 3 числа будут перечислены в банки уже в первый день зимы.

Так как 3 декабря выпадает на выходной день, то в этом случае выплата делается заранее, в последний рабочий день перед выходными.

Какие детские выплаты можно ждать в начале декабря: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; неработающие родители смогут получить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет; выплата в связи с рождением, либо усыновлением первого ребенка до 3-х лет; ежемесячные выплаты на ребенка военнослужащих; пособие на детей от 8 до 17 лет.

Напомним, что в Новосибирской области родители младше 35 лет могут подать заявление на получение государственной выплаты по уходу за детьми в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.