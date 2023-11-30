88-летняя журналистка Светлана Грачева умерла в Новосибирске

В Новосибирске скончалась одна из самых опытных журналистов Светлана Грачева.

По данным группы “Новосибирск скорбит” социальной сети “ВКонтакте”, стало известно о смерти одной из опытнейших журналистов Новосибирска Светланы Грачевой.

Более 40 лет назад жительница Новосибирска Светлана Грачева начала свою журналистскую деятельность. Изначально она писала для заводской газеты “Сибсельмаша”, потом работала на телевидении и в газете на Целине, а в 1965 году устроилась в газету “Вечерний Новосибирск”, где уже проработала около 40 лет.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что драматург Нина Садур из Новосибирска умерла из-за продолжительной болезни.