Астрофотограф из Новосибирска поделился макросъемкой метеорита Sericho

Палласиты состоят из железо-никелевого сплава и желтых кристаллов минерала оливина.

Астрофотограф Алексей Поляков поделился своей макросъемкой метеорита Sericho, обнаруженного в Кении в 2016 году. Об этом он сообщил на своей личной странице во «ВКонтакте».

Метеорит относится к редкому классу палласитов, состоящих из железо-никелевого сплава и желтых кристаллов минерала оливина.

«На палласиты приходится всего 2% от выпадающих на Землю метеоритов», — написал Алексей на своей странице.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске фотограф Алексей Поляков снял туманность Ориона.