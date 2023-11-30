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общество

Астрофотограф из Новосибирска поделился макросъемкой метеорита Sericho

Фото: личная страница Алексея Поляков во «ВКонтакте»

Палласиты состоят из железо-никелевого сплава и желтых кристаллов минерала оливина.

Астрофотограф Алексей Поляков поделился своей макросъемкой метеорита Sericho, обнаруженного в Кении в 2016 году. Об этом он сообщил на своей личной странице во «ВКонтакте».

Метеорит относится к редкому классу палласитов, состоящих из железо-никелевого сплава и желтых кристаллов минерала оливина.

«На палласиты приходится всего 2% от выпадающих на Землю метеоритов», — написал Алексей на своей странице.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске фотограф Алексей Поляков снял туманность Ориона.

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Игорь Кириченко
Журналист

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