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общество

Диетолог Соломатина рассказала, как не набрать лишние килограммы после новогоднего застолья

Freepik, authors: rrecrutt

Специалист объяснила, что за одну новогоднюю ночь человек не может набрать слишком много лишнего веса.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с Pravda. Ru, что за одну новогоднюю ночь, человек не способен набрать много лишнего веса. По словам специалиста, жира может отложиться всего 200 грамм.

Но, чтобы действительно не наесть себе проблем в виде большой цифры на весах, диетолог рекомендует не садиться на строгую диету до Нового года, потому что организм почувствует большое количество еды и будет откладывать ее в жир, что приведет к явному набору веса.

Вдобавок врач посоветовала немного изменить составы привычных новогодних блюд, содержащих большое количество жиров, и не забывать пить больше жидкости.

Напомним, диетолог Гончарова дала советы по питанию зимой.

#Новый год #питание #диетолог
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Дарья Бочкун
журналист

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