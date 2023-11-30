Диетолог Соломатина рассказала, как не набрать лишние килограммы после новогоднего застолья

Специалист объяснила, что за одну новогоднюю ночь человек не может набрать слишком много лишнего веса.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с Pravda. Ru, что за одну новогоднюю ночь, человек не способен набрать много лишнего веса. По словам специалиста, жира может отложиться всего 200 грамм.

Но, чтобы действительно не наесть себе проблем в виде большой цифры на весах, диетолог рекомендует не садиться на строгую диету до Нового года, потому что организм почувствует большое количество еды и будет откладывать ее в жир, что приведет к явному набору веса.

Вдобавок врач посоветовала немного изменить составы привычных новогодних блюд, содержащих большое количество жиров, и не забывать пить больше жидкости.

Напомним, диетолог Гончарова дала советы по питанию зимой.