Для Восточного обхода в Новосибирске применят 175 тысяч тонн золошлаков ТЭЦ-5

При строительстве крупного дорожного объекта пригодятся отходы от сжигания угля.

В Новосибирской области на Восточном обходе используют 175 тысяч тонн золошлаков — они заменяют грунт. По данным пресс-службы Сибирской генерирующей компании, новую технологию внедрят на третьем этапе укладки автотрассы в 2025-2028 годах.

Технико-экономическое обоснование применения золошлаков для 15 км дорожного полотна подготовил «Росинсталпроект» вместе с Сибирским государственным автомобильно-дорожным институтом.

Напомним, что в Новосибирске подписали соглашение на строительство комплекса по переработке ТКО.