«Должна была приехать мама»: муж рассказал о пропавшей 31-летней Марине Цветковой на красной машине

Третьи сутки в Новосибирской области ищут пропавшую автоледи Марину Цветкову: женщина переоделась в шубу и уехала из своей квартиры в рабочем посёлке Краснообск, пока её муж находится на вахте в Якутии.

Вчера, 29 ноября, поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск» разместил в социальных сетях ориентировку пропавшей 31-летней Марины Цветковой. Известно, сто женщина села в свой красный автомобиль Renault Arkana и уехала в неизвестном направлении. Муж Марины Андрей Цветков рассказал, что предшествовало исчезновению сибирячки 28 ноября.

«Я сам неделю назад уехал из города, я по вахтам езжу. В Якутии сейчас нахожусь. Накануне она поставила машину на учёт на себя. Она была в залоге, его сняли, — рассказал Сиб.фм Андрей Цветков. – В последнее время она одна жила в нашей квартире в Краснообске. 28 ноября её увидели по видеокамерам, как она зашла домой и переоделась. Была в куртке, а надела норковую шубу, также забрала с собой дорожную сумку, потом села в машину и уехала. Надо найти машину, тогда всё станет понятно».

Андрей говорит, что последние 2 месяца отношения у супругов не ладились, и дело шло к разводу. Но за последние три недели отношения удалось восстановить.

«20 ноября я позвонил, сказал, что заеду за вещами. 22 или 23 ноября заехал, забрал вещи. Я думал, что она успокоилась. Нормально поговорили. Мне даже показалось, что она хотела, чтобы я приехал»,

- говорит Андрей.

О пропаже дочери в полицию заявила мать Марины Цветковой, перед исчезновением которой она приехала в Новосибирск. Женщину напугало, что дочь даже не отвечает на звонки.

«Раньше такого не было. Никаких психов. Она достаточно спокойная. Она знала, что накануне мама приезжает,

- продолжает Андрей. – Она была на связи до обеда, мама должна была приехать на следующий день, 29 ноября. Она об этом знала и постоянно её встречает. Если не может встретить, то хотя бы всегда на связи. А тут вечером на связь не вышла».

Последний раз Марина Цветкова попала на кадры видеокамеры в Краснообске 28 ноября около 18.00. Следователи даже не смогли отследить путь красного автомобиля. Если бы машина нашлась – это бы значительно сузило круг поисков автоледи.