Экстремальный геомагнитный шторм ударит по Земле 1 декабря

Завтра, 1 декабря, ожидается мощный геомагнитный шторм с индексом M9.82, близкий к вспышкам X-класса, уровень G4 (Kp = 8-9).

Такой шторм считается одним из самых сильных. Он способен вызвать периодические нарушения спутниковой навигации и низкочастотной радионавигации. Астрономическая служба США предупреждает о возможных неполадках и советует быть готовыми к временным трудностям с навигационными системами.

Тем временем, над Москвой и другими городами, включая самые южные регионы, ожидается мощное полярное сияние. Из-за этого небо окрасится в кроваво-красные или ярко-зеленые оттенки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что немецкие ученые нашли связь частоты экстремальных осадков с глобальным потеплением.