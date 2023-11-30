Глава СК России взял под контроль дело о ненадлежащей медпомощи роженице в Новосибирске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование инцидента, связанного с жительницей Новосибирска, которая столкнулась с ненадлежащим оказанием медицинской помощи. Об этом сообщает Следком России.

В августе этого года женщину госпитализировали для планового родоразрешения в одной из местных больниц. Несмотря на наличие соответствующих медицинских показаний, кесарево сечение ей не сделали. В итоге, ребенку причинили серьезные травмы. Женщине нужна продолжительная и затратная реабилитация.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгалеву представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске владельца батутного центра приговорили почти к 2 годам лишения свободы.