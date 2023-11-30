В Новосибирске владельца батутного центра приговорили почти к 2 годам лишения свободы

В Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора батутного центра.

35-летний мужчина признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

«Следствием и судом установлено, что фигурант с целью извлечения прибыли осуществлял предпринимательскую деятельность по предоставлению услуг по прыжкам на батуте, не отвечающих требованиям безопасности, привлекая к оказанию услуг инструкторов, не имеющих соответствующей спортивной и профессиональной квалификации, имеющих низкий уровень теоретической, методической и практической подготовленности, кроме того использовал батутное оборудование, не предназначенное для развлекательных услуг, тем самым не обеспечил безопасность процесса оказания спортивных услуг для жизни и здоровья потребителей», — говорится в сообщении.

С октября 2017 по сентябрь 2018 шесть несовершеннолетних детей получили травмы различной степени тяжести из-за прыжков на батуте в одном из батутных центров Новосибирска.

Фигуранта приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске воспитатель детского сада швырнула на пол 5-летнюю девочку.