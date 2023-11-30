В Новосибирске воспитатель детского сада швырнула на пол 5-летнюю девочку

Отец 5-летней девочки Иван Фролов из Новосибирска написал заявление в Следственный комитет на воспитателя частного детского сада за то, что его дочь упала на пол и получила психологическую травму.

Иван Фролов говорит, что синяк на теле 5-летней дочери он заметил ещё в июне после визита в частный детский сад «Седьмой лепесток» на улице Высоцкого. Сначала в семье не обратили на этот факт особого внимания, но ребёнку становилось всё хуже и хуже.

«Ребёнок пожаловался, что у него болит нога и попа. Дочь рассказала, что её толкнула воспитательница. Я пошёл в садик, но воспитательница сказала, что ничего не было, никого она не толкала. После того, как я вызвал директора, мы просмотрели видео с камер наблюдения, и информация подтвердилась, — рассказал Сиб.фм Иван Фролов. — Тогда я сказал, чтобы этот воспитатель с детьми больше не работал. Но на этом всё не закончилось: ребёнок изменил своё поведение. Появились какие-то сильные эмоциональные всплески: она могла плакать, плохо спала ночами, капризничала. Ранее у ребёнка такого не было».

Отец говорит, что начал предъявлять претензии руководству частного детского сада по поводу самочувствия ребёнка. Однако директор «Седьмого лепестка» всё это списала на поведение девочки и её родителей.

«Я рассказал, что с ребёнком происходит. Она сказала, что всё дело в вас – в семье. Потом, в этот понедельник, она позвонила супруге и сказала, что расторгает договор в одностороннем порядке, — продолжает Иван.

– До этого у ребёнка такого поведения не было! Пришлось обратиться к психологу, чтобы с дочерью поработали. А директор детского сада заявила, что если Иван Фролов «будет на меня воздействовать» (а как я могу воздействовать? Придать информацию огласке), то она «обратится в органы опеки».

Несмотря на все эти ответные заявления педагога, Иван Фролов уже написал заявление в Следственный комитет РФ и обратился к детскому омбудсмену Новосибирской области Надежде Болтенко. Так как воспитателя уволили, ответственность предстоит нести директору детсада «Седьмой лепесток».

«Также я готовлю иск в мировой суд, потому что у нас за клевету привлекают в частном порядке, через заявление, — поясняет Фролов. – Обращусь и в прокуратуру. Они в детском саду оказывают услуги, не отвечающие требованиям безопасности».

Корреспондент Сиб.фм также связался с директором частного детского сада «Седьмой лепесток» Анной Кобозевой. Она объяснила действия отца чувством мести.

«Педагог, с которым произошла ситуация, уволен: документы все есть. Они ещё полгода продолжали ходить в сад. Разошлись полюбовно, что называется, — заявила Сиб.фм Анна Кобозева.

– Воспитатель, действительно, дёрнула ребёнка за руку из домика. Ребёнок упал на пол, на игрушку попой. Как папа говорит, был синяк, но нигде ничего не засвидетельствовано, не зафиксировано. Наверное, был синяк – я ничего не отрицаю. Был вызван воспитатель, она при папе написала заявление, на следующий день на работу уже не выходила».

Как считает директор частного детского сада, новым поводом для скандала послужил тот факт, что она попросила Фроловых не водить ребёнка в «Седьмой лепесток».

«Я рассталась с ними по причине агрессивного поведения ребёнка в детском саду. После этого Иван Фролов решил мстить. Слова Фролова: «воспитатель будет уволен, инцидент исчерпан». А сейчас я расторгла договор с ними», — говорит Анна Кобозева.

Сиб.фм будет следить за развитием этого конфликта и обратится за комментариями в компетентные органы.

Напомним, конфликты в новосибирских детских садах в последнее время случаются нередко. В последний раз, в начале ноября этого года, скандал разгорелся вокруг образовательного центра «Горностай», где родители заявили о массовых побоях воспитанников.