Из-за новостей про мигрантов женщины подрались в детском саду

Мамы подрались в детском саду из-за новостей про мигрантов.

По данным Telegram-канала Baza, ранее в центре Екатеринбурга произошла перестрелка. После чего в социальных сетях женщина написала комментарий по поводу данного инцидента и предположила, какой национальности были зачинщики беспредела.

Далее на комментарий женщины ответил некий Аслан — возникла словесная перепалка.

На одном словесном конфликте история не закончилась и жена того самого Аслана подкараулила женщину в холле детского сада, устроив кровавую драку. Защитница иностранных граждан жестоко била головой об стену женщину и угрожала ножом ей и её ребёнку.

Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске произошла массовая драка дорожных рабочих на остановке.