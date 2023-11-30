ЛГБТ* в России признали экстремистской организацией

В суде заявили, что решение следует «исполнять немедленно».

Верховный суд Российской Федерации решил признать международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретить его деятельность на территории страны.

Решение огласил судья на заседании, на котором присутствовал представитель Министерства юстиции. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Оно продолжалось более четырех часов.

Иск в суд подало Министерство юстиции. В ведомстве ранее заявили, что в организации выявили различные признаки экстремистской направленности, включая социальную и религиозную рознь.

Ранее Сиб.фм сообщал, что президент РФ Путин 14 декабря проведет прямую линию.

ЛГБТ* — организация признана экстремистской и запрещена в России.