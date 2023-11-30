Президент РФ Путин 14 декабря проведет прямую линию

Президент России Владимир Путин 14 декабря проведет новый формат прямой линии под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Этот формат объединит традиционную «Прямую линию» и большую пресс-конференцию президента.

Сбор вопросов начнется 1 декабря. Граждане смогут отправлять свои вопросы с помощью SMS, оставлять их на официальном сайте или задавать по телефону. На мероприятие пригласили как российские региональные и федеральные журналисты, так и сотрудники аккредитованных иностранных СМИ.

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