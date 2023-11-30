Мэрия Новосибирска расторгла контракт с подрядчиком ремонта Октябрьского моста

Ремонт Октябрьского моста в Новосибирске будет проводить другая организация.

Октябрьский мост в Новосибирске будет ремонтироваться новыми подрядчиками, так как предыдущий исполнитель не справился с работами в срок. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть в прямом эфире программы «Вести Новосибирск».

Анатолий Локоть отметил, что муниципалитет принял меры и решил разорвать контракт с предыдущим подрядчиком, а оставшиеся работы будут доведены до конца новыми исполнителями. Мэр выразил надежду на то, что смена подрядчиков положительно скажется на темпах и качестве ремонта.

«Доведет до конца оставшиеся работы, дальше будет работать новый, возлагаем надежды на то, что темпы и качество изменятся в лучшую сторону», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Ранее сообщалось о конфликте между группой "ВИС" и Минстроем НСО, которые заключили концессионное соглашение о возведении платного моста через Обь в Новосибирске. "ВИС" приостановило стройку, заявив, что с начала года им не выделяли средств на работу. В ответ минстрой заявил, что выполняет все требования и намерен разрешить ситуацию в суде. На данный момент "ВИС" решил продолжить стройку на свои собственные средства.