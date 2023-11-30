Младший сержант Михаил Дмитриев из Бердска погиб в зоне СВО

В зоне специальной военной операции погиб уроженец Бердска Михаил Дмитриев.

Администрация города сообщила, что в четверг, 30 ноября, в Бердске простятся со стрелком мотострелкового батальона, младшим сержантом Михаилом Дмитриевым.

Боец погиб 5 ноября этого года при выполнении боевого задания в зоне СВО.

Михаил Дмитриев посмертно награжден орденом Мужества.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Владимир Шмидт из Новосибирской области погиб в зоне СВО. Прощание с Владимиром прошло сегодня, 30 ноября, в Шурыгинском Доме культуры.