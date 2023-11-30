Владимир Шмидт из Новосибирской области погиб в зоне СВО

Боец погиб в зоне специальной военной операции — он был уроженцем Новосибирской области.

В районной администрации сообщили о том, что в зоне специальной военной операции погиб житель Черепановского района Новосибирской области Владимир Шмидт.

Владимир Шмидт в сентябре 2022 года был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации, и в качестве стрелка мотострелковой роты участвовал в СВО. 19 ноября года боец погиб.

Прощание с Владимиром пройдёт сегодня, 30 ноября, в Шурыгинском Доме культуры с 12:00 до 13:00.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что под Новосибирском простились с погибшим на СВО главой Тальменского сельсовета.