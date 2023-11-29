Под Новосибирском простились с погибшим на СВО главой Тальменского сельсовета

В Новосибирской области прошли похороны троих участников СВО. Только в Искитимском районе на прощание с бывшим главой Тальменского сельсовета Сергеем Матвеевым пришли сотни человек.

О том, что Сергей Матвеев погиб в зоне СВО, стало известно 25 ноября. 48-летний глава Тальменского сельсовета Искитимского района всегда относил себя к «справедливороссам». После того, как осенью 2022 года прошла мобилизация, он посчитал своим долгом отправиться в зону СВО добровольцем.

По неофициальным данным, Сергей Николаевич погиб, выполняя свой воинский долг под Авдеевкой, 20 ноября. Тело получившего серьёзное ранение в зоне СВО чиновника доставили в Новосибирскую область в минувшие выходные.

«Сергей Николаевич родился в Искитиме, окончил школу №8, получил специальность «юриспруденция» в Томском государственном университете. Как чиновник, он хорошо разбирался в хозяйственных вопросах, связанных с правом»,

- говорят о Сергее Матвееве коллеги.

С главой Тальменского сельсовета сегодня, 29 ноября, прощались трижды. Сначала церемония прошла в ритуальном зале «Прогресс» города Искитима с 11.00 до 12.00. Потом гроб перевезли в ДК села Тальменка. В общей сложности проститься с Сергеем Николаевичем пришли несколько сотен людей.

«Всегда был отзывчивым и понимающим. Сам отправился в зону СВО, хотя мог спокойно сидеть на руководящей должности. Погиб геройски», — рассказывают о Матвееве сослуживцы.

Панихида закончилась в 14.15 на воинском кладбище Искитима. Сюда приехали те, кто не успел проститься с Сергеем Николаевичем в полдень.

«Пусть земля будет пухом!»

- говорили близкие и друзья. У Сергея Матвеева остались супруга и двое детей.

Прощальная церемония сегодня также прошла в Черепановском районе. Там похоронили 31-летнего Вадима Сидорова. Он также погиб 19 ноября на территории Донецкой Народной Республики при исполнении воинского долга. У бойца остались жена и 9-летний сын.

Третьи похороны прошли в Убинском районе. Здесь прощались с уроженцем деревни Заречноубинская Рамилем Исанбаевым. Сержант стрелковой роты героически погиб, исполняя долг, ранее, 7 ноября. Об этом сообщил паблик «Новосибирск скорбит» в соцсети «ВКонтакте».