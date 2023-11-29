В Новосибирской области прошли похороны героя СВО Рамиля Исанбаева

В Новосибирской области в селе Убинское прошли похороны героя СВО Рамиля Исанбаева
По данным группы «Новосибирск скорбит» социальной сети «ВКонтакте», 29 ноября, в среду, в Новосибирской области похоронили Рамиля Исанбаева, он погиб в зоне военной спецоперации.
Мужчина родился в деревне Заречноубинская Убинского района в Новосибирской области.
18 мая он отправился в зону СВО в составе Вооруженных сил России.
7 ноября во время выполнения воинского долга сержант стрелковой роты Исанбаев погиб.
Напомним, что участнику СВО из Новосибирска с позывным «Аист» собирают деньги на глушитель и шлем.