В Новосибирской области прошли похороны героя СВО Рамиля Исанбаева

В Новосибирской области в селе Убинское прошли похороны героя СВО Рамиля Исанбаева

По данным группы «Новосибирск скорбит» социальной сети «ВКонтакте», 29 ноября, в среду, в Новосибирской области похоронили Рамиля Исанбаева, он погиб в зоне военной спецоперации.

Мужчина родился в деревне Заречноубинская Убинского района в Новосибирской области.

18 мая он отправился в зону СВО в составе Вооруженных сил России.

7 ноября во время выполнения воинского долга сержант стрелковой роты Исанбаев погиб.

Напомним, что участнику СВО из Новосибирска с позывным «Аист» собирают деньги на глушитель и шлем.