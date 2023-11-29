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общество проиcшествия

В Новосибирской области прошли похороны героя СВО Рамиля Исанбаева

Фото: «Новосибирск скорбит» во «ВКонтакте»

В Новосибирской области в селе Убинское прошли похороны героя СВО Рамиля Исанбаева

По данным группы «Новосибирск скорбит» социальной сети «ВКонтакте», 29 ноября, в среду, в Новосибирской области похоронили Рамиля Исанбаева, он погиб в зоне военной спецоперации.

Мужчина родился в деревне Заречноубинская Убинского района в Новосибирской области.

18 мая он отправился в зону СВО в составе Вооруженных сил России.

7 ноября во время выполнения воинского долга сержант стрелковой роты Исанбаев погиб.

Фото В Новосибирской области прошли похороны героя СВО Рамиля Исанбаева 2

Напомним, что участнику СВО из Новосибирска с позывным «Аист» собирают деньги на глушитель и шлем.

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Нина Раневская
Журналист

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