Неадекватный новосибирец устроил стрельбу в ресторане

Мужчина устроил стрельбу в одном из ТЦ Новосибирска.

Как сообщает АБ Гвардия, в Новосибирске бойцы ГБР задержали вооруженного различными видами оружия — он устроил стрельбу в одном из местных торговых центров.

В дежурную часть Агентства 29 ноября в 11:55 поступил сигнал тревоги из ресторана, который находился в одном из торговых центров Новосибирска. После чего сразу же раздался телефонный звонок. Женщина передала сотрудникам ГБР о том, что нарушитель, из-за которого нажата тревожная кнопка, вооружён и опасен.

Как выяснилось позже, частый посетитель ранее уже высказывал угрозы в адрес работников, и в тот день он пришёл вооруженный пистолетом и выстрелил.

Нарушитель был богат арсеналом оружия. С собой у него были: два пистолета, длинный острый нож в пластмассовом чехле и газовый перцовый баллончик.

Вместе с ГБР прибыл экипаж Росгвардии и полиции — они задержали нарушителя и сидевшего рядом с ним мужчину.

Напомним, что в Сибири задержали мужчину, который собирался воевать на стороне ВСУ.