Новосибирская актриса Червоткина получила звание заслуженной артистки России

Новосибирская актриса Вера Червоткина признана заслуженной артисткой России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.

Более 40 лет актриса служит в областном театре кукол. Вера Червоткина исполнила ряд ключевых ролей в детских спектаклях, включая Чебурашку и Бабу Ягу.

В 1980 году она успешно завершила обучение в Новосибирском театральном училище. В 2006 году получила диплом Алтайской государственной академии культуры и искусства.

На данный момент заслуженная артистка РФ участвует в 13 различных спектаклях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что больше тысячи Новосибирских школьников отправились в путешествие по региону.