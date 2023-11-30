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общество наука

Новосибирские ученые на ВДНХ представили биопротез митрального клапана

Фото: Pexels.com

На ВДНХ в рамках выставки «РОССИЯ» открыли Всероссийский форум «ИННОМЕД». Об этом сообщает пресс-служба новосибирского Центра имени Мешалкина.

Мероприятие посвятили инновациям в кардиохирургии. В рамках этого форума ведущие федеральные научно-исследовательские центры показали новые хирургические технологии и отечественные высокотехнологичные протезы сердечных клапанов.

Команда НМИЦ имени Мешалкина показала свою разработку — биопротез митрального клапана для транскатетерной доставки в сердце. Разработку уже запатентовали. Прибор стал первым в России, вышедшим на этап доклинических испытаний на животных.

«Над конкурирующей моделью параллельно ведут работу пензенские исследователи», — говорится в сообщении исследовательского центра.

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Игорь Кириченко
Журналист

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