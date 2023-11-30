Появились детали из биографии мужчины, который мог убить двух сибирячек в Турции

Был найден предполагаемый убийца, который расправился с двумя жертвами в Турции.

Ранее в Турции были обнаружены тела двух сибирячек — 42-летней Ирины и её 15-летней дочери. По предварительным данным турецкой полиции, погибли россиянки от огнестрельных ранений на вилле, где они проживали.

После чего, стало также известно, что бесследно исчез и малолетний сын Ирины от второго брака. Родственники предполагают, что это мог сделать бывший муж женщины из-за мести, потому как Ирина не давала возможности увидеться с их общим ребёнком.

Сейчас все обстоятельства выходят на предполагаемого убийцу Андрея Куслевича, который является гражданином Литвы. После развода бывший муж преследовал супругу и она была вынуждена ограничить его общение с сыном.

Друзья и родственники покойной также сообщили, что у Андрея уже была судимость за кражу бриллианта, потом мужчина стал работал на украинского олигарха, при этом он был хорошо развит в навыках стрельбы.

Напомним, что убитая в Турции с дочерью 42-летняя Ирина Двизова оказалась уроженкой Красноярского края. Женщина управляла бизнесом в Норильске.