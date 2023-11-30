С 1 декабря пройдёт перерасчёт дохода пенсионеров

Доход пенсионеров пересчитают 1 декабря 2023 года.

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в интервью агентству “Прайм” рассказал о том, что росстат с 1 декабря усовершенствует методику статистического учёта пенсионеров и их доходов.

По его словам, новая методика позволит более точно рассчитать индексацию пенсионных выплат в одном или нескольких регионах.

Также Андрей Гиринский подчеркнул, что все данные предоставляются в территориальные органы Социального фонда в заполненном и оформленном виде не позднее первого числа месяца.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Путин подписал закон о пенсиях и МРОТ.