С июля 2024 года в Новосибирске вырастут тарифы ЖКХ на 12,7%

Летом в Новосибирской области вырастут тарифы на ЖКХ.

В проекте постановления губернатора об утверждении предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на 2024-2028 годы появилась информация о том, что городе с июля следующего года на 12,7% вырастут тарифы на ЖКХ.

Также было отмечено, что на 13,91% подорожают отопление и горячее водоснабжение, а на 9,5% — холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение и вывоз мусора.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске с 23 декабря текущего года поднимут стоимость на перевозку пассажиров на метро. Одна поездка теперь будет выходить в 35 рублей.