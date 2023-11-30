В Новосибирске стоимость проезда на метро поднимут до 35 рублей

С 23 декабря в Новосибирске поднимут стоимость на проезд в метро.

В Новосибирске с 23 декабря текущего года поднимут стоимость на перевозку пассажиров на метро. Одна поездка теперь будет выходить в 35 рублей.

Однако, ранее руководство МУП «Новосибирский метрополитен» предлагало поднять тариф до 38 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирском метро подвели итоги конкурса среди электрогазосварщиков. Высокий уровень мастерства показали: Гагарин Денис Анатольевич – он занял 1 место, Харин Андрей Анатольевич –второй, Бочкарев Дмитрий Анатольевич – третий.