Стало известно, когда в Новосибирске расселят жителей 52 аварийных домов

Жителей 52 аварийных домов вскоре расселят в Новосибирске.

Мэрия Новосибирской области сообщила о том, что в городе расселят жильцов 52 домов, которые признаны аварийными. Жителям этих зданий планируют предоставить новое жильё до конца 2024 года.

Власти отметили, что расселение 468 домов будет осуществляться с учётом бюджета, в который будет входить размер субсидий из федерального и областного бюджета.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что на сайте мэрии опубликовали постановление, в котором указано, что власти Новосибирска признали аварийными 16 домов на трёх улицах в Октябрьском районе.