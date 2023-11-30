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общество

Стало известно, когда в Новосибирске расселят жителей 52 аварийных домов

Фото: freepik

Жителей 52 аварийных домов вскоре расселят в Новосибирске.

Мэрия Новосибирской области сообщила о том, что в городе расселят жильцов 52 домов, которые признаны аварийными. Жителям этих зданий планируют предоставить новое жильё до конца 2024 года.

Власти отметили, что расселение 468 домов будет осуществляться с учётом бюджета, в который будет входить размер субсидий из федерального и областного бюджета.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что на сайте мэрии опубликовали постановление, в котором указано, что власти Новосибирска признали аварийными 16 домов на трёх улицах в Октябрьском районе.

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Валерия Митрохина
Журналист

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