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вчера 23:30
общество

Стало известно, сколько будет стоить проезд по четвертому мосту в Новосибирске

Фото: Pexels.com

Министерство транспорта Новосибирской области рассказало, что цены на проезд по четвертому мосту останутся без изменений.

Размеры тарифов сохраняются на следующем уровне:

1. Для легковых автомобилей — 100 рублей;

2. Фургонов и микроавтобусов — 150 рублей;

3. Грузовиков выше 2,6 метра — 200 рублей;

4. Специализированных крупногабаритных машин — 300 рублей.

Бесплатно по мосту сможет ездить общественный транспорт, за исключением такси и междугородних автобусов, а также транспортные средства государственных организаций.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске обязательства «СпецТрансСтроя» по ремонту Октябрьского моста сохраняются.

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Игорь Кириченко
Журналист

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