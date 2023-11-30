Стало известно, сколько будет стоить проезд по четвертому мосту в Новосибирске

Министерство транспорта Новосибирской области рассказало, что цены на проезд по четвертому мосту останутся без изменений.
Размеры тарифов сохраняются на следующем уровне:
1. Для легковых автомобилей — 100 рублей;
2. Фургонов и микроавтобусов — 150 рублей;
3. Грузовиков выше 2,6 метра — 200 рублей;
4. Специализированных крупногабаритных машин — 300 рублей.
Бесплатно по мосту сможет ездить общественный транспорт, за исключением такси и междугородних автобусов, а также транспортные средства государственных организаций.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске обязательства «СпецТрансСтроя» по ремонту Октябрьского моста сохраняются.