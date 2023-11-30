Стилист из Новосибирска назвала антитренды новогодних образов

В Новосибирске стилист Светлана Васильева рассказала, как лучше не одеваться на Новый год 2024.

Издательство «МК в Новосибирске» пообщалось со стилистом Светланой Васильевой, которая рассказала, что 2024 год станет годом Зелёного Дракона и основными его цветами станут зелёный, красный и коричневый. В связи с этим, стилист посоветовала, что лучше надеть на празднование новогодней ночи и каких нарядов избегать.

По словам Светланы, одним из трендов 2024 года станут пайетки. Поэтому следует выбирать брюки или юбки с пайетками, чтобы помимо праздничного дня, их можно было надеть и на повседневную основу, сочетая с базовым верхом.

Также стилист указывает на одежду из металлизированных материалов, но при этом на изделиях не должно быть дополнительных элементов, которые могут быть лишними в образе.

Светлана добавила, что женственности и сксуальности в оброазе могут добавить предметы гардероба из кружева и прозрачных тканей.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Новосибирский стилист предложила три варианта на замену шапке зимой.