Связисты из зоны СВО поздравили ветерана из Новосибирска со 100-летним юбилеем

В честь столетнего юбилея ветерана Великой Отечественной войны Михаила Мезина, российские военные Центрального военного округа записали видеообращение из зоны проведения спецоперации.

Военнослужащие лично посетили фронтовика в Новосибирске и подарили ему подарки. Временно исполняющий обязанности заместителя командующего по военно-политической работе, капитан Иван Старых передал Михаилу Мезину слова поздравления, а также благодарственное письмо и цветы.

По словам старшей дочери ветерана Светланы, событие стало особенно трогательным, когда к Михаилу Мезину пришли не только военные, но и множество школьников и воспитанников местного детского сада.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска почтили память чернобыльской аварии у монумента «Покорителям атома».