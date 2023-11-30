Тело ребёнка-инвалида нашли в реке в Алтайском крае

Ребёнка-инвалида нашли мёртвым в реке Алтайского края.

27 ноября в Алтайском крае было найдено тело восьмилетнего ребёнка-инвалида в реке Каменка.

По данным следствия, ребёнок гулял с мамой, но та отлучилась на неопределённое время и он направился один в неизвестном направлении. В результате, вечером того же дня в реке было обнаружено тело, при этом никаких телесных повреждений на нём следователи не нашли.

Сейчас следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске под окнами многоэтажки на Толбухина нашли тело мужчины.