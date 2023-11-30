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общество

Терапевт Ионов нашел способ не заболеть даже в самую холодную погоду

Freepik, authors: Milos Dimic

Специалист объяснил, что в сезон заболеваемости важно обратить внимание на питание и на сон.

Врач-терапевт Станислав Ионов рассказал, что не заболеть в холодное время года можно, уделив внимание своему рациону питанию. Так, по словам специалиста, человек нужно употреблять как можно больше овощей и фруктов. Об этом сообщает RuNews24.ru со ссылкой на Life.ru.

Кроме того, терапевт напомнил и о правильном выборе обуви и верхней одежды. Ионов посоветовал носить более свободную одежду и использовать войлочные стельки для комфорта и стимуляции кровообращения.

Вдобавок медик порекомендовал заниматься споротом закаливанием организма, чтобы поддержать здоровье зимой.

Напомним, терапевт Заславская рассказала об укрепляющих иммунитет зимой продуктах.

#врач #Заболевание #профилактика
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Дарья Бочкун
журналист

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