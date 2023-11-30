В Казахстане к шести годам тюрьмы приговорили участника боёв за Артёмовск

Суд Казахстана вынес приговор местному жителю из Карагандинской области, который участвовал в боевых действиях в Донбассе в составе частной военной компании «Вагнер».

По информации пресс-службы Казыбекбийского районного суда в Караганде, мужчину посадили в тюрьму на шесть лет и восемь месяцев.

Ему предъявили обвинение по статье 170 части 3 Уголовного кодекса за участие в качестве наемника в вооруженном конфликте, военных действиях и других насильственных действиях, направленных на свержение конституционного строя или нарушение территориальной целостности государства.

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