В Купино Новосибирской области создают новое пространство для прогулок

В Новосибирске обустраивают новое прогулочное пространство.

Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области сообщила о том, что в Купино обустраивают новое прогулочное пространство — там уже открыли Аллею искусств.

В новом пространстве для отдыха и прогулок планируют создать площадку для настольного тенниса, игры в шахматы и шашки. Также предусмотрено кормление птиц. Отдельно выделены зоны для отдыха в гамаках и для тренировок на тренажёрах.

На площади у памятника воинам Гражданской войны появится стела-доминанта в центре автодорожной развязки.

Проект благоустройства реализуется в течение 2023 и 2024 годов.

Напомним, что на площадке «Универсама» в Новосибирске после реконструкции откроются несколько кафе и ресторанов.