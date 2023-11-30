В мэрии Новосибирска автомобили заменят на отечественные

Сегодня, 30 ноября, на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о замене автомобилей мэрии на отечественные модели.

Новые машины будут покупать по мере выхода из строя действующих машин. Локоть подчеркнул, что в настоящее время власти используют автомобили отечественного производства. Он дополнил, что покупка новых авто будет соответствовать поручениям президента.

Марки транспортных средств будут выбирать индивидуально.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска почтили память чернобыльской аварии у монумента «Покорителям атома».