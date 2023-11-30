В Новосибирск придёт новая волна потепления в конце ноября

В конце ноября в Новосибирске вновь будет потепление.

По данным синоптиков, в Новосибирске в ближайшие дни ожидается потепление и мокрый снег.

В четверг, 30 ноября, ожидается температура от 0 до -8 градусов. Ветер может усилиться максимум до 12 метров в секунду.

В первый день зимы, 1 декабря, будет мокрый снег. Температура воздуха продержится от 0 до -3 градусов.

2 декабря столбик термометра покажет от -4 до -5 градусов. Ветер 2–7 метров в секунду.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в четверг, 30 ноября, в Новосибирске ожидается магнитная буря. Пик явления наступит с 06:00 до 12:00, после этого будет постепенный спад. К 15:00 ожидается нормализация состояния магнитосферы.