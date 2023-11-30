В Новосибирске акушерам готовы платить до 105 тысяч рублей

В ноябре сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал рынок труда для акушеров в коммерческих клиниках Новосибирска.

Специалистам с медицинским образованием, дипломом по специальности «Лечебное дело» или «Акушерское дело», наличием сертификата и знанием законодательства РФ о здравоохранении предлагают зарплату от 35 до 37 тысяч рублей.

Специалисты с опытом в оказании неотложной акушерской помощи и стажем работы от 2 лет могут рассчитывать на зарплату от 42 до 60 тысяч рублей. Тем, у кого опыт работы более 3 лет, готовы предложить зарплату от 60 до 105 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области снизилось заболевание ВИЧ.