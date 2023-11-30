В Новосибирской области снизилось заболевание ВИЧ

В течение последних пяти лет в Новосибирской области отметили значительное снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщил главный специалист по ВИЧ-инфекции региона Дмитрий Капустин в интервью ТАСС перед Днем борьбы со СПИДом.

С 2018 по 2022 год количество жителей, у которых впервые нашли ВИЧ, уменьшилось с 3 770 до 1 890. В течение первых 10 месяцев 2023 года ВИЧ-инфекцию выявили у 1 175 новосибирцев. Хотя это промежуточные данные. Общее количество заболевших в этом году значительно ниже, чем в 2022 году.

За первые 10 месяцев этого года количество людей, прошедших медицинское освидетельствование на ВИЧ, увеличилось на 30 тысяч по сравнению с тем же периодом в 2022 году.

Сейчас 29 тысяч человек стоят на диспансерном наблюдении в новосибирском Центре СПИДа. Большая часть из них получает антиретровирусную терапию (АРВТ).

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские ученые на ВДНХ представили биопротез митрального клапана.