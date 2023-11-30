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общество

В Новосибирске «Алиса» отменила концерт из-за болезни лидера группы

Фото: t.me/alisa_group

Сегодня, 30 ноября, в Новосибирске внезапно отменили выступление рок-группы «Алиса».

Концерт должен был пройти вечером на «Локомотив-Арене». Об отмене стало известно за несколько часов до начала.

В официальных социальных сетях коллектива написали, что концерт переносится на 10 февраля 2024 года из-за болезни лидера группы Константина Кинчева. Музыканты говорят, что до последнего момента фронтмен через силу выступал в Барнауле.

«Все приобретенные билеты действительны на новую дату. Желающие сдать билет обращайтесь в места приобретения», — говорится в сообщении группы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что показ фильма о погибших на СВО состоялся в Новосибирском кинотеатре.

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Игорь Кириченко
Журналист

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