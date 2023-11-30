В Новосибирске огласили приговор мужчине, которого обвиняют в убийстве брата

Новосибирский суд огласил приговор 39-летнему мужчине, которого обвиняют в убийстве своего брата

Следственный отдел по Советскому району в Новосибирске завершил расследование уголовного дело по обвинению 39-летнего мужчины в совершении убийства.

По данным следствия, в ночь с 18 на 19 сентября 2022 года на улице Энгельса в городе Новосибирске в одном из домов два брата выпивали алкоголь, и между ними внезапно возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес своему брату около четырех ножевых ранений. Пострадавший скончался на месте, а обвиняемый скрылся с места преступления.

Советский районный суд назначил виновному наказание — девять лет лишения свободы строго режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что в Новосибирске женщину приговорили на срок 9 лет 6 месяцев за поджог соперницы из-зa ревности.