В Новосибирске огласили приговор мужчине, которого обвиняют в убийстве брата

Новосибирский суд огласил приговор 39-летнему мужчине, которого обвиняют в убийстве своего брата
Следственный отдел по Советскому району в Новосибирске завершил расследование уголовного дело по обвинению 39-летнего мужчины в совершении убийства.
По данным следствия, в ночь с 18 на 19 сентября 2022 года на улице Энгельса в городе Новосибирске в одном из домов два брата выпивали алкоголь, и между ними внезапно возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес своему брату около четырех ножевых ранений. Пострадавший скончался на месте, а обвиняемый скрылся с места преступления.
Советский районный суд назначил виновному наказание — девять лет лишения свободы строго режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, что в Новосибирске женщину приговорили на срок 9 лет 6 месяцев за поджог соперницы из-зa ревности.