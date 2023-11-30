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общество

В Новосибирске появилось множество добровольцев, желающих служить по контракту

Фото: freepik

Командир «Веги» Андрей Панфёров рассказал об ажиотаже среди желающих служить по контракту.

В Новосибирске в интервью с издательством «МК в Новосибирске» командир батальона «Вега» Андрей Панфёров заявил, что многие сейчас хотят заключить контракт с вооружёнными силами Российской Федерации.

Командир батальона отметил, что многие видят финансовую выгоду в службе. Причиной тому система, которую разработало МО РФ и ранее исправленные ошибки над ней.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске вице-спикер Законодательного собрания Андрей Панфёров, комбат добровольческого отряда «Вега», высказался относительно мобилизации в России.

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Валерия Митрохина
Журналист

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