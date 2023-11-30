В Новосибирске приговорили члена банды, организовавшего налёты на ювелирные магазины

В Новосибирском областном суде к 8 годам в колонии строгого режима приговорили члена банды, которая устраивала налёты на ювелирные салоны. Никита Баталов разрабатывал план и нападал на таксистов.

Серия громких налётов на ювелирные магазины прокатилась по Новосибирску и пригороду с июня по июль прошлого года. Банду из 9 мужчин сколотил ранее судимый житель Ордынки, трое участников прибыли для совершения преступлений из Алтайского края. 20-летний Никита Баталов заранее подбирал салоны, где происходили налёты.

«С 12 июня по 2 июля 2023 года Баталов совместно с другими членами банды, узнав расположение в Кировском районе города Новосибирска павильонов, торгующих ювелирными изделиями, решили их ограбить. Для этого незаконно приобрели оружие и предметы, использующиеся в качестве оружия, — рассказали в Новосибирском областном суде.

- 2 июля обвиняемые подыскали прохожих, к которым обратились с просьбой вызвать автомобиль через приложение агрегатора «Яндекс.Такси». Разместившись в прибывшем автомобиле такси, напали на водителя, применив физическую силу, пытались завладеть автомобилем. Свой преступный умысел на похищение человека и угон его автомобиля организованной группе участников, среди которых был и Никита Баталов, не удалось довести до конца».

Тем не менее, в обвинении были и эти две статьи – попытка похищения человека и угон автомобиля. Налётчики уже тогда попали в розыск, но свой план решили довести до конца, уже не используя такси.

«3 июля 2023 года, используя ранее арендованный автомобиль, на котором с целью исключения опознания используемого ими транспортного средства, члены банды похитили и установили государственные номера и направились к павильону, — говорится в обвинительном заключении. – Мужчины, надев на лица маски, прошли внутрь, где совершили нападение на продавцов торговых павильонов индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу ювелирных изделий. Угрожая продавцам словесно и демонстрируя оружие, члены банды нанесли несколько ударов по витринам и, разбив их, совершили хищение золотых украшений на сумму более 2 миллионов рублей».

Как видно на камерах видеонаблюдения, налётчики крушили всё вокруг с помощью плётки. С места преступления грабителям удалось скрыться: добытое золото и оружие они скрыли в тайнике. Далее налёты повторились в магазинах Кировского района Новосибирска и в Оби.

В июле на след банды вышли оперативники и задержали налётчиков. Как подсчитали следователи, ущерб составил порядка 5 миллионов рублей. Только у Никиты Баталова в обвинительном заключении – 6 уголовных статей.

«Он признан виновным по ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях); ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека, совершенно организованной группой); ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 166 УК РФ (покушение на угон); ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия); ч. 2 ст. 325.1 УК РФ (неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства); пункты «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Никита Баталов предпочёл сотрудничать со следствием и заключил досудебное соглашение, поэтому его уголовное дело рассматривали отдельно. В итоге, наводчику назначили 8 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев. Решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано.