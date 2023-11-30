В Новосибирске расселят жителей 52 аварийных домов

В Новосибирске планируют расселить 52 аварийных домов в следующем году. Об этом сообщили в мэрии города.

Эти здания признали аварийными до 2017 года. Жителям обещают предоставить новые квартиры к концу 2024 года.

Кроме того, еще 468 домов в городе оказались в аварийном состоянии после 2017 года. Пока не определены сроки их расселения.

В общей сложности в Новосибирске находится 520 аварийных зданий.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в микрорайоне Пашино за 19 млн рублей продаётся коттедж-дворец.