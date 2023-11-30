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общество

В Новосибирске ремонт Первомайского сквера закончат летом 2024 года

Фото: freepik

Первомайский сквер в Новосибирске закончат только в следующем году.

Как сообщил мэр Новосибирской области Анатолий Локоть, подрядчик не выполнил свои обязательства по ремонту Первомайского сквера, поэтому реконструкцию планируют завершить только летом следующего года.

Ранее сообщалось о том, что реконструкцию сквера начали ещё в конце мая, а основные работы должны были завершить в октябре этого года.

Напомним, что в Новосибирске весной начнется реконструкция Нарымского сквера. В рамках проекта планируется сохранить стиль сквера, одновременно улучшив его инфраструктуру.

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Валерия Митрохина
Журналист

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