В Новосибирске весной начнется реконструкция Нарымского сквера

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о выделении средств из областного бюджета на реконструкцию Нарымского сквера.

В рамках проекта планируется сохранить стиль сквера, одновременно улучшив его инфраструктуру. В планы включены установка нового освещения, видеонаблюдение, расширение детской площадки и спортивной зоны, а также обновление фонтана. Также создадут площадку для выгула собак.

Работы по благоустройству начались летом 2023 года с установки памятника Святителю Николаю Чудотворцу. После завершения этапа с памятником, власти намерены приступить к непосредственной реконструкции сквера весной 2024 года, после таяния снега. Стоимость и сроки работ неизвестны.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска обманули двух женщин на сумму более 200 тысяч рублей.