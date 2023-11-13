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вчера 23:30
общество

Жители Новосибирска обманули двух женщин на сумму более 200 тысяч рублей

Фото: Pexels.com

В Новосибирске в результате расследования мошеннической схемы, подозреваемых заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Сузунского районного суда.

Инцидент произошел 7 ноября. Подозреваемые обманным путем убедили женщину передать 210 тысяч рублей неустановленному лицу. Они утверждали, что ее родственница попала в ДТП.

В тот же день мошенники провели аналогичное мошенничество. Другая женщина перевела им 265 тысяч рублей.

На данный момент постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске двое подростков зарезали мужчину в Октябрьском районе.

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Игорь Кириченко
Журналист

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