В Новосибирске синоптики резко изменили прогноз погоды на декабрь

Нестабильная температура ожидается в Новосибирске.

Как сообщает портал МК Новосибирск, по данным погодного сервиса Gismeteo, в Новосибирске первый день зимы, 1 декабря, начнётся с плюсовой температуры и обильного мокрого снега. Минусовая температура придёт только 4 декабря.

С 4 по 8 декабря в области ожидается от -6 до -16 градусов холода. После чего резко наступят холода под -25 градусов мороза в период с 14 декабря.

В свою очередь, сервис «Яндекс.Погода» показал, что весь месяц декабрь ожидается морозная погода. После того как в начале месяца продержится плюсовая температура, уже с 13 декабря ожидается резкое похолодание.

Синоптики обещают 13 и 14 декабря температуру до -31 градуса. А начиная с 16 декабря в области потеплеет до -12 градусов. До конца месяца прогнозируется от -12 до -29 градусов мороза.

Напомним, что в четверг, 30 ноября, в Новосибирске ожидается магнитная буря. Пик явления наступит с 06:00 до 12:00.